Прем’єри Чехії і Словаччини посперечались, хто з них "вигадує" про їхню зустріч у Брюсселі

Прем’єр Чехії Петр Фіала розповів, що на зустрічі у Брюсселі попросив словацького прем’єра Роберта Фіцо припинити звинувачення про "втручання у внутрішні справи", водночас Фіцо стверджує, що вони "просто потисли руки".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеське IDNES.

Розповідаючи про зустріч із Робертом Фіцо під час неформального саміту лідерів ЄС у Бельгії, прем’єр Чехії зазначив, що висловив йому невдоволення через звинувачення у нібито втручанні у внутрішні справи Словаччини.

"Я висловив своє невдоволення його нападками на Чехію, чеських політиків та ЗМІ", – розповів Фіала під час засідання комітету з європейських справ Палати депутатів чеського парламенту.

Фіцо після того заявив, що Петр Фіала нібито вигадав цей епізод і це "така ж нісенітниця, як відпустка в готелі у Ханої".

"На неформальному саміті у Брюсселі я чемно потиснув руки з прем’єром Фіалою. І ЦЕ ВСЕ!", – написав Фіцо у своєму Facebook.

Петр Фіала у відповідь висловив впевненість, що словацький прем’єр не міг не почути сказаного.

Robert Fico v Bruselu musel moc dobře slyšet, co mu říkám, akustika na místě byla dobrá. Šel jsem za ním, a řekl mu, ať neútočí na českou mediální a politickou scénu. Reagoval na to a musí si to pamatovat. :-)