Премьеры Чехии и Словакии поспорили, кто из них "выдумывает" детали встречи в Брюсселе

Премьер Чехии Петр Фиала рассказал, что на встрече в Брюсселе попросил словацкого премьера Роберта Фицо прекратить обвинения о "вмешательстве во внутренние дела", в то же время Фицо утверждает, что они "просто пожали руки".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешское IDNES.

Рассказывая о встрече с Робертом Фицо во время неформального саммита лидеров ЕС в Бельгии, премьер Чехии отметил, что выразил ему недовольство из-за обвинений в якобы вмешательстве во внутренние дела Словакии.

"Я выразил свое недовольство его нападками на Чехию, чешских политиков и СМИ", – рассказал Фиала во время заседания комитета по европейским делам Палаты депутатов чешского парламента.

Фицо после того заявил, что Петр Фиала якобы придумал этот эпизод и это "такой же бред, как отпуск в отеле в Ханое".

"На неформальном саммите в Брюсселе я вежливо пожал руки с премьером Фиалой. И ЭТО ВСЕ!", – написал Фицо в своем Facebook.

Петр Фиала в ответ выразил уверенность, что словацкий премьер не мог не услышать сказанного.

Robert Fico v Bruselu musel moc dobře slyšet, co mu říkám, akustika na místě byla dobrá. Šel jsem za ním, a řekl mu, ať neútočí na českou mediální a politickou scénu. Reagoval na to a musí si to pamatovat. :-)