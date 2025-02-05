Премьер Франции пережил второй вотум недоверия и подвергается еще одному

Национальная ассамблея Франции, нижняя палата парламента, ожидаемо провалила второй вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру, который использовал спецпроцедуру для принятия бюджета в обход законодателей.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Второй вотум недоверия, выдвинутый крайне левыми из "Непокоренной Франции", набрал лишь 122 голоса депутатов – значительно меньше 289 необходимых.

За несколько часов до этого так же провалился вотум недоверия за проект бюджета на 2025 год.

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Провал вотумов недоверия означает, что Национальная ассамблея приняла проект бюджета и первую часть так называемого бюджета социального обеспечения на 2025 год. Теперь они отправляются в Сенат для утверждения.

Сразу после этого Байру объявил о третьем применении спецпроцедуры по статье 49.3 Конституции Франции для принятия второй части бюджета социального обеспечения – что может привести к еще одному вотуму недоверия.

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Предшественник Байру на посту Мишель Барнье, который тоже применил спецпроцедуру для принятия бюджета, не смог пережить вотума недоверия и ушел в отставку, проработав рекордно короткий срок на посту премьер-министра Франции.