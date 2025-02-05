Российские пранкеры развели топ-политика из партии Мерца

Заместитель лидера парламентской фракции немецкого консервативного блока ХДС/ХСС Иоганн Вадефул стал жертвой фальшивого телефонного звонка от российских пранкеров Вована и Лексуса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил изданию Spiegel.

Вован и Лексус позвонили Вадефулу и представились сотрудниками президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился около 20 минут и касался в частности избирательной кампании в Германии и военной поддержки Украины.

Как утверждается, политик ХДС сказал, что Фридриху Мерцу может понадобиться несколько месяцев, чтобы вступить в должность в случае победы на выборах в Бундестаг 23 февраля.

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Он также раскритиковал канцлера Германии и лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца, который "пытается изобразить себя канцлером мира", и подчеркнул, что Россия "всегда будет врагом и угрозой для нашей европейской безопасности".

"Совершенно очевидно, что я стал жертвой целенаправленной дезинформационной кампании, которая сейчас целенаправленно разворачивается в горячей фазе избирательной кампании", – сказал Вадефул.

Политик ХДС добавил, что подал заявление об уголовном преступлении.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект.

Российские пранкеры ранее признали, что их финансирует "Газпром".