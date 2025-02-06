Макрон провів першу телефонну розмову з новим лідером Сирії

Президент Франції Емманюель Макрон 5 лютого провів першу телефонну розмову з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, що, ймовірно, є першим прямим контактом між новою сирійською владою і європейським главою держави.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Про розмову Макрона та аль-Шараа стало відомо із заяви сирійської сторони, тоді як Єлисейський палац ще не повідомляв її деталей.

Згідно із сирійським комюніке, дзвінок відбувся з ініціативи Емманюеля Макрона і він привітав аль-Шараа з початком виконання обов’язків тимчасового президента країни (минулого тижня аль-Шараа призначили на таку роль на перехідний період).

Реклама:

У розмові Макрон висловив підтримку організації перехідного періоду у сирії та зазначив, що Париж працюватиме над зняттям санкцій, накладених у період правління Асада, щоб відкрити Сирії шлях до відновлення та розвитку.

Макрон нібито запросив аль-Шараа з візитом.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції та Німеччини разом літали до Дамаска на зустріч з новою сирійською владою на початку січня.

Наприкінці січня у ЄС досягли політичної згоди щодо послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.