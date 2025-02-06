Макрон провел первый телефонный разговор с новым лидером Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон 5 февраля провел первый телефонный разговор с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, что, вероятно, является первым прямым контактом между новой сирийской властью и европейским главой государства.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

О разговоре Макрона и аль-Шараа стало известно из заявления сирийской стороны, тогда как Елисейский дворец еще не сообщал его деталей.

Согласно сирийскому коммюнике, звонок состоялся по инициативе Эмманюэля Макрона и он поздравил аль-Шараа с началом исполнения обязанностей временного президента страны (на прошлой неделе аль-Шараа назначили на такую роль на переходный период).

Реклама:

В разговоре Макрон выразил поддержку организации переходного периода в Сирии и отметил, что Париж будет работать над снятием санкций, наложенных в период правления Асада, чтобы открыть Сирии путь к восстановлению и развитию.

Макрон якобы пригласил аль-Шараа с визитом.

Напомним, министры иностранных дел Франции и Германии вместе летали в Дамаск на встречу с новой сирийской властью в начале января.

В конце января в ЕС достигли политического согласия по ослаблению санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.