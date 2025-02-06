Власти Грузии пообещали заменить закон об "иноагентах" на "прямую копию" закона США

В партии власти Грузии заявили, что намерены заменить скандальный закон об "иноагентах", принятый в прошлом году, "прямой копией" нынешней редакции американского закона FARA.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал парламентский лидер партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, его слова приводит SOVA.

В прошлом году парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" – российский аналог закона об "иноагентах" – на фоне многотысячных протестов, критики оппозиции и международных партнеров. Теперь, говорит Мдинарадзе, "Грузинская мечта" намерена инициировать законопроект, "который будет прямой копией нынешней редакции американского закона FARA".

Он также отметил, что параллельно будет создан фонд для финансирования инициатив тех НПО, которые будут "проводником влияния грузинского народа", поэтому также будут внесены поправки в закон "О грантах".

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"В прошлом году парламент принял упрощенную версию FARA, которая до сих пор не реализована в полной мере: вы знаете, что, несмотря на вступление в силу, несколько десятков самых богатых и крупнейших НПО, получающих внешнее финансирование, не прошли регистрацию в реестре. Вместо этого мы получим прямую копию нового американского закона, его действующую редакцию, и обеспечим его полное выполнение", – сказал Мдинарадзе.

Грантовое финансирование правительства Грузии, по его словам, получат те организации гражданского общества, которые хотят обеспечить влияние не иностранного, а грузинского народа в стране.

Мдинарадзе акцентировал, что специально не говорит о том, что конкретно будет инициировано в законопроекте "Грузинской мечты".

"Я делаю это специально, потому, если кому-то интересно, что будет инициировано, пусть прочитают американский закон, который сегодня действует в Америке, и мы инициируем его прямую копию", – заявил Мдинарадзе.

В декабре грузинские власти пообещали генсеку Совета Европы изменить скандальный закон об "иноагентах".

Лидеры ЕС констатировали, что принятие закона об "иноагентах" фактически останавливает процесс евроинтеграции Грузии.