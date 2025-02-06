Суд у Німеччині визнав незаконною екстрадицію підозрюваного до Угорщини, яку не встигли зупинити

Федеральний конституційний суд Німеччини опублікував рішення, у якому підтвердив висновок, що рішення нижчої інстанції про екстрадицію підозрюваного до Угорщини не було законним.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний конституційний суд у Карлсруе опублікував рішення у справі стосовно законності екстрадиції до Угорщини Сімеона Т., якому там інкримінують напади на крайніх правих.

Попереднє рішення-заборона на екстрадицію влітку 2024 року "запізнилося" на менш як годину – на момент його оголошення підозрюваного вже передали угорській стороні.

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В остаточному рішенні, опублікованому 6 лютого, Федеральний конституційний суд підтвердив висновок і розкритикував аргументацію суду Берліна, який погодив екстрадицію.

Екстрадованого на ім’я Сімеон Т. в Угорщині звинувачують у членстві в злочинній організації, метою якої, як стверджується, були напади на симпатиків крайніх правих. Серед іншого, йому інкримінують напад на учасників ультраправого маршу в Будапешті у лютому 2023 року.

Нагадаємо, також в Угорщині судили італійку Іларію Саліс, яку звинуватили у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, пов'язаних з ультраправим рухом "День честі".

Після того, як Саліс обрали депутаткою Європейського парламенту, її відпустили з-під арешту.