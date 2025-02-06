Суд в Германии признал незаконной экстрадицию подозреваемого в Венгрию, которую не успели остановить

Федеральный конституционный суд Германии опубликовал решение, в котором подтвердил вывод, что решение низшей инстанции об экстрадиции подозреваемого в Венгрию не было законным.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ опубликовал решение по делу о законности экстрадиции в Венгрию Симеона Т., которому там инкриминируют нападения на крайне правых.

Предварительное решение-запрет на экстрадицию летом 2024 года "опоздало" на менее чем час – на момент его объявления подозреваемого уже передали венгерской стороне.

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В окончательном решении, опубликованном 6 февраля, Федеральный конституционный суд подтвердил заключение и раскритиковал аргументацию суда Берлина, который согласовал экстрадицию.

Экстрадированного по имени Симеон Т. в Венгрии обвиняют в членстве в преступной организации, целью которой, как утверждается, были нападения на сторонников крайне правых. Среди прочего, ему инкриминируют нападение на участников ультраправого марша в Будапеште в феврале 2023 года.

Напомним, также в Венгрии судили итальянку Иларию Салис, которую обвинили в покушении на убийство за то, что она якобы была частью группы антифашистов, которые напали на людей, связанных с ультраправым движением "День чести".

После того как Салис избрали депутатом Европейского парламента, ее отпустили из-под ареста.