За даними Європейського кліматичного агентства Copernicus, січень 2025 року став найтеплішим в історії спостережень для всього світу.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У проміжній доповіді агентство повідомило, що січень 2025 року продовжив рекорди попередніх двох років. Середня температура складала 13.23°C, що 1.75°C більше за показники доіндустріальної доби.

За температурою поверхні океану січень став другим найтеплішим в історії спостережень після рекордного січня 2024 року.

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Січень 2025 року став вісімнадцятим поспіль місяцем, коли температури перевищували доіндустріальні показники більш як на 1.5°C.

Поки що очікування науковців на припинення температурних рекордів через зміну феноменну Ель-Ніньйо у Тихоокеанському регіоні на протилежний йому Ла-Нінья не справдились.

"Це дещо несподівано… Ми не бачимо ефекту "охолодження", чи принаймні тимчасового "гальмування" глобальних температур, яке розраховували побачити", – зазначив кліматолог Copernicus Жюльєн Ніколя.

Раніше у службі повідомили, що 2024 рік став найспекотнішим в історії спостережень.