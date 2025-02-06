По данным Европейского климатического агентства Copernicus, январь 2025 года стал самым теплым в истории наблюдений для всего мира.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В промежуточном докладе агентство сообщило, что январь 2025 года продолжил рекорды предыдущих двух лет. Средняя температура составляла 13.23°C, что 1.75°C больше показателей доиндустриальной эпохи.

По температуре поверхности океана январь стал вторым самым теплым в истории наблюдений после рекордного января 2024 года.

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Январь 2025 года стал восемнадцатым подряд месяцем, когда температуры превышали доиндустриальные показатели более чем на 1.5°C.

Пока ожидания ученых на прекращение температурных рекордов из-за изменения феномена Эль-Ниньо в Тихоокеанском регионе на противоположный ему Ла-Нинья не оправдались.

"Это несколько неожиданно... Мы не видим эффекта "охлаждения", или по крайней мере временного "торможения" глобальных температур, которое рассчитывали увидеть", – отметил климатолог Copernicus Жюльен Николя.

Ранее в службе сообщили, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений.