У Німеччині страйкують працівники пошти

Німецькі листоноші та працівники поштової служби Deutsche Post оголосили страйк у четвер на тлі суперечки щодо заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Обмежені страйки є останніми в серії трудових акцій, організованих профспілкою Verdi з метою домогтися підвищення заробітної плати і додаткових оплачуваних відпусток для працівників пошти.

Жоден зі страйків не призвів до зупинки поштового зв'язку в Німеччині, але доставка деяких посилок і листів була затримана в результаті страйків.

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Профспілка Verdi вимагає підвищення зарплати на 7%, а також трьох додаткових вихідних для всіх працівників пошти, посилаючись на зростання вартості життя і необхідність відновитися після збільшення робочого навантаження. Профспілка також вимагає надати членам Verdi четверту додаткову відпустку.

Deutsche Post вважає ці вимоги економічно нездійсненними, зважаючи на складні економічні умови, довготривале зниження обсягів пересилання листів та необхідність робити значні інвестиції в нові системи.

За даними боннської логістичної компанії DHL, материнської компанії Deutsche Post, можливості для підвищення заробітної плати дуже обмежені.

Колективні переговори продовжаться в середу.

У німецькій столиці Берліні 27 січня проходив попереджувальний страйк працівників громадського транспорту.

Нагадаємо, 8 січня у низці міст Румунії сотні поліцейських вийшли на протест, обурюючись тим, що їм більше не платитимуть за понаднормову роботу.