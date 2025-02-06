В Австрії у четвер чекають на оголошення про долю майбутньої коаліції

В Австрії очікують, що у четвер стане відомо, чи будуть продовжені коаліційні переговори між ультраправою Партією свободи (FPÖ) і проєвропейською Австрійською народною партією (ÖVP), чи вони проваляться.

Про це повідомило видання Der Standard з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами учасників переговорів, у четвер стане зрозуміло, чи готові FPÖ і ÖVP довести переговори до позитивного завершення – або ж вони закінчаться провалом.

Очікується, що лідер FPÖ Герберт Кікль зустрінеться з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом у президентському палаці в четвер.

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Лідер ÖVP Крістіан Штокер вже мав конфіденційну зустріч з главою держави пізно ввечері в середу.

Наразі, за даними видання, переговори, які зайшли в глухий кут на початку тижня, призупинені. Між двома партіями залишаються значні розбіжності зі значущих питань.

Останній раунд переговорів між керівництвом партій відбувся у вівторок. На цій зустрічі FPÖ представила ÖVP свої ідеї щодо розподілу міністерств. Народна партія відразу відхилила цю пропозицію. І, згідно з джерелами, Герберт Кікль тоді запропонував перерву в переговорах.

У четвер виповнюється 130 днів з дня виборів до Національної ради Австрії. Це найдовший період, протягом якого країна залишається без уряду.

Частково це пов'язано з провалом переговорів між трьома партіями ÖVP, SPÖ та Neos, що призвело до початку переговорів між ультраправими і консерваторами.

Детально читайте у статті – Австрійська катастрофа: чому ультраправий противник України може очолити уряд країни.