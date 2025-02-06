В Австрии в четверг ждут объявления о судьбе будущей коалиции

В Австрии ожидают, что в четверг станет известно, будут ли продолжены коалиционные переговоры между ультраправой Партией свободы (FPÖ) и проевропейской Австрийской народной партией (ÖVP), или они провалятся.

Об этом сообщило издание Der Standard со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам участников переговоров, в четверг станет понятно, готовы ли FPÖ и ÖVP довести переговоры до положительного завершения – или же они закончатся провалом.

Ожидается, что лидер FPÖ Герберт Кикль встретится с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом в президентском дворце в четверг.

Реклама:

Лидер ÖVP Кристиан Штокер уже имел конфиденциальную встречу с главой государства поздно вечером в среду.

Сейчас, по данным издания, переговоры, которые зашли в тупик в начале недели, приостановлены. Между двумя партиями остаются значительные разногласия по значимым вопросам.

Последний раунд переговоров между руководством партий состоялся во вторник. На этой встрече FPÖ представила ÖVP свои идеи по распределению министерств. Народная партия сразу отклонила это предложение. И, согласно источникам, Герберт Кикль тогда предложил перерыв в переговорах.

В четверг исполняется 130 дней со дня выборов в Национальный совет Австрии. Это самый длинный период, в течение которого страна остается без правительства.

Частично это связано с провалом переговоров между тремя партиями ÖVP, SPÖ и Neos, что привело к началу переговоров между ультраправыми и консерваторами.

Подробно читайте в статье: Австрийская катастрофа: почему ультраправый противник Украины может возглавить правительство страны.