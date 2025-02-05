ЗМІ розповіли про основні камені спотикання в коаліційних переговорах в Австрії

Ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) та консервативна Народна партія (ÖVP) у середу продовжують коаліційні переговори – між ними, за даними джерел, залишаються значні розбіжності зі значущих питань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Der Standard.

Повідомляють, що в 13 підгрупах, які обговорюють деталі коаліції, багато питань було делеговано на обговорення на рівні керівництва обох партій. Одним з головних питань є розподіл портфелів.

FPÖ наполягає на важливих міністерствах фінансів і внутрішніх справ, від яких, своєю чергою, не хоче відмовлятися ÖVP.

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Також є розбіжності з таких питань, як підхід до порядку денного щодо ЄС. Це одна з тих сфер, де позиції партій особливо протилежні – FPÖ є затятими євроскептиками.

Центральним тут є питання санкцій проти Росії у війні в Україні. Ультраправі домагаються їх зняття, тоді як Народна партія підтримує теперішній курс ЄС на збереження обмежень.

Також FPÖ нещодавно оголосила, що не виконуватиме рішення міжнародних судів – у тому числі й судів ЄС – "в окремих випадках".

З іншого боку, FPÖ зазначила, що готова передати ÖVP інші важливі портфелі, такі як Міністерство юстиції або оборони.

Обидві партії планували оголосити цього тижня, чи досягли вони загальної згоди. Для цього лідери партій мають зустрітися ще кілька разів, щоб обговорити весь комплекс питань, щодо яких підгрупи не змогли дійти згоди. Однак остаточний урядовий пакт, швидше за все, ще не буде оголошений.

У середу виповнюється 129 днів з дня виборів до Національної ради. Це найдовший період, протягом якого Австрія залишається без уряду. Частково це пов'язано з провалом переговорів між партіями ÖVP, SPÖ та Neos.

Напередодні двом FPÖ та ÖVP довелося заперечувати повідомлення ЗМІ про те, що їхні переговори про формування коаліційного уряду провалилися.

Детально про те, як в Австрії дійшло до формування уряду на чолі з ультраправими, у статті – Австрійська катастрофа: чому ультраправий противник України може очолити уряд країни.