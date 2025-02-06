Меркель знову ущипнула Мерца за співпрацю з ультраправими в Бундестазі

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала свого наступника на посаді лідера консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца за спільне з ультраправими голосування в Бундестазі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтервʼю Zeit.

Меркель, яка після відходу від політики у 2021 році рідко коментує політичні події, заявила, що "не змогла змовчати" через спільне голосування ХДС і "Альтернативи для Німеччини" за посилення міграційної політики.

"Навіть за складних умов більшість не повинна формуватися за допомогою "АдН", – підкреслила вона.

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Ексканцлерка Німеччини також нагадала обіцянку Мерца минулого року не покладатись на голоси ультраправих, назвавши неправильним той факт, що "це зобов'язання більше не застосовується".

Ініціативу Мерца, яка не має юридично зобов'язуючої дії, вдалось ухвалити незначною більшістю у 348 голосів проти 345 за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Згодом лідер ХДС Фрідріх Мерц, який ініціював голосування, заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих, але зазначив, що така ситуація не виникла б, якби свої голоси віддали "Зелені" та соціал-демократи.

Усі основні німецькі партії раніше заявляли, що не співпрацюватимуть з "Альтернативи для Німеччини", а багато німців стурбовані зростанням популярності цієї партії в останні роки.

Зазначимо, що свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.