Меркель снова уколола Мерца за сотрудничество с ультраправыми в Бундестаге

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала своего преемника на посту лидера консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца за совместное с ультраправыми голосование в Бундестаге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Zeit.

Меркель, которая после ухода от политики в 2021 году редко комментирует политические события, заявила, что "не смогла промолчать" из-за совместного голосования ХДС и "Альтернативы для Германии" за ужесточение миграционной политики.

"Даже в сложных условиях большинство не должно формироваться с помощью "АдГ", – подчеркнула она.

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Экс-канцлер Германии также напомнила обещание Мерца в прошлом году не полагаться на голоса ультраправых, назвав неправильным тот факт, что "это обязательство больше не применяется".

Инициативу Мерца, которая не имеет юридически обязывающего действия, удалось принять незначительным большинством в 348 голосов против 345 при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии".

Впоследствии лидер ХДС Фридрих Мерц, который инициировал голосование, заявил, что сожалеет, что его инициативу против миграции приняли при поддержке ультраправых, но отметил, что такая ситуация не возникла бы, если бы свои голоса отдали "Зеленые" и социал-демократы.

Все основные немецкие партии ранее заявляли, что не будут сотрудничать с "Альтернативой для Германии", а многие немцы обеспокоены ростом популярности этой партии в последние годы.

Отметим, что свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.