У Греції заступник міністра іде у відставку через смертельну аварію на залізниці

Заступник міністра цивільного захисту Греції Христос Тріантопулос у четвер, 6 лютого, оголосив про відставку напередодні очікуваного парламентського розслідування щодо смертельної залізничної катастрофи 2023 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Тріантопулос написав у соцмережах.

Раніше грецька лівоцентристська партія ПАСОК запропонувала провести парламентське розслідування, аби з'ясувати будь-які неправомірні дії під час розслідування залізничної катастрофи 2023 року, в результаті якої загинули 57 людей.

Тріантопулос на момент аварії був заступником прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Родичі загиблих пізніше звинуватили його у приховуванні доказів через поспішне розпорядження про розчищення місця аварії.

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"Припущення про наявність умислу, навіть у вигляді недоведеного припущення, яке не ґрунтується на фактах, не підкріплене доказами і не узгоджується з логікою, є вкрай образливим", – йдеться в заяві урядовця.

Він, однак, додав, що після створення комітету "я піду у відставку з посади заступника міністра з питань кліматичної кризи та цивільного захисту, щоб полегшити процес і роботу уряду".

Аварія на залізниці в регіоні Фессалія 28 лютого 2023 року, в якій загинули 57 людей, стала найсмертельнішою в історії Греції. Її розслідування гальмується, а критики звинувачують владу в перешкоджанні правосуддю.

Хоча деяким посадовцям грецької залізниці були висунуті звинувачення, жоден урядовець чи політик так і не був притягнутий до відповідальності. Це поновило протести на тлі все більшого обурення громадськості.

Нещодавно з'явилися аудіодокази, які свідчать про те, що близько 30 з 57 жертв трагедії були ще живі після аварії і померли пізніше, можливо, в результаті асфіксії або опіків.