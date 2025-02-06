В Греции заместитель министра уходит в отставку из-за смертельной аварии на железной дороге

Заместитель министра гражданской защиты Греции Христос Триантопулос в четверг, 6 февраля, объявил об отставке накануне ожидаемого парламентского расследования по смертельной железнодорожной катастрофы 2023 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Триантопулос написал в соцсетях.

Ранее греческая левоцентристская партия ПАСОК предложила провести парламентское расследование, чтобы выяснить любые неправомерные действия при расследовании железнодорожной катастрофы 2023 года, в результате которой погибли 57 человек.

Триантопулос на момент аварии был заместителем премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Родственники погибших позже обвинили его в сокрытии доказательств из-за поспешного распоряжения о расчистке места аварии.

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"Предположение о наличии умысла, даже в виде недоказанного предположения, которое не основывается на фактах, не подкреплено доказательствами и не согласуется с логикой, является крайне оскорбительным", – говорится в заявлении чиновника.

Он, однако, добавил, что после создания комитета "я уйду в отставку с должности заместителя министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты, чтобы облегчить процесс и работу правительства".

Авария на железной дороге в регионе Фессалия 28 февраля 2023 года, в которой погибли 57 человек, стала самой смертельной в истории Греции. Ее расследование тормозится, а критики обвиняют власти в препятствовании правосудию.

Хотя некоторым должностным лицам греческой железной дороги были выдвинуты обвинения, ни один чиновник или политик так и не был привлечен к ответственности. Это возобновило протесты на фоне все большего возмущения общественности.

Недавно появились аудиодоказательства, свидетельствующие о том, что около 30 из 57 жертв трагедии были еще живы после аварии и умерли позже, возможно, в результате асфиксии или ожогов.