Суд Греції схвалив першу компенсацію за смертельну аварію на залізниці
Суд першої інстанції в Афінах ухвалив перше рішення про компенсацію родичам загиблого в резонансній аварії біля залізничної станції Лариса в лютому 2023 року.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Грецький суд присудив дружині, дітям і сестрі контролера, який був серед 57 загиблих у катастрофі 28 лютого 2023 року, по 200 тисяч євро – загалом 800 тисяч євро.
Підставою для компенсації стали моральна шкода і страждання, яких сімʼя загиблого зазнала в результаті втрати, йдеться в рішенні суду.
Він поклав відповідальність за аварію на державну компанію залізничної інфраструктури OSE та її приватизовану колишню дочірню компанію Hellenic Train, яка займається обслуговуванням залізничного руху.
Суд Афін також визнав недбалість з боку керівника станції Лариса і машиніста локомотива, яка доклалась до трагедії.
Аварія на залізниці, в якій загинули 57 людей, стала найсмертельнішою в історії Греції. Її розслідування гальмується, а критики звинувачують владу в перешкоджанні правосуддю.
Хоча деяким посадовцям грецької залізниці були висунуті звинувачення, жоден урядовець чи політик так і не був притягнутий до відповідальності. Це поновило протести на тлі все більшого обурення громадськості.
Нещодавно з'явилися аудіодокази, які свідчать про те, що близько 30 з 57 жертв трагедії були ще живі після аварії і померли пізніше, можливо, в результаті асфіксії або опіків.