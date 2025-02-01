Суд Греції схвалив першу компенсацію за смертельну аварію на залізниці

Суд першої інстанції в Афінах ухвалив перше рішення про компенсацію родичам загиблого в резонансній аварії біля залізничної станції Лариса в лютому 2023 року.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Грецький суд присудив дружині, дітям і сестрі контролера, який був серед 57 загиблих у катастрофі 28 лютого 2023 року, по 200 тисяч євро – загалом 800 тисяч євро.

Підставою для компенсації стали моральна шкода і страждання, яких сімʼя загиблого зазнала в результаті втрати, йдеться в рішенні суду.

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Він поклав відповідальність за аварію на державну компанію залізничної інфраструктури OSE та її приватизовану колишню дочірню компанію Hellenic Train, яка займається обслуговуванням залізничного руху.

Суд Афін також визнав недбалість з боку керівника станції Лариса і машиніста локомотива, яка доклалась до трагедії.

Аварія на залізниці, в якій загинули 57 людей, стала найсмертельнішою в історії Греції. Її розслідування гальмується, а критики звинувачують владу в перешкоджанні правосуддю.

Хоча деяким посадовцям грецької залізниці були висунуті звинувачення, жоден урядовець чи політик так і не був притягнутий до відповідальності. Це поновило протести на тлі все більшого обурення громадськості.

Нещодавно з'явилися аудіодокази, які свідчать про те, що близько 30 з 57 жертв трагедії були ще живі після аварії і померли пізніше, можливо, в результаті асфіксії або опіків.