Польща пропонує вводити санкції проти суден, що пошкоджують підводні кабелі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що капітани суден, які пошкоджують підводну інфраструктуру в Балтійському морі, таку як телекомунікаційні кабелі або трубопроводи, повинні потрапляти під санкції ЄС, щоб запобігти таким діям.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Сікорського, Польща, яка головує в ЄС на ротаційній основі, хоче, щоб ця пропозиція стала частиною наступного пакету санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, який зараз обговорюється урядами країн ЄС.

Варто зауважити, що регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після низки перебоїв з електропостачанням, телекомунікаційними лініями зв'язку та газопроводами після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, спричинених тим, що кораблі кидали якорі на морському дні, щоб зруйнувати інфраструктуру.

Реклама:

"Мені прикро, що свободою судноплавства користуються ці старі кораблі, зареєстровані під зручними прапорами в податкових гаванях", – заявив Сікорський.

Він зазначив, що ці кораблі "не застраховані або мають страховку, яка не може бути фактично активована".

"І коли вони перебувають у міжнародних водах, їх навіть не можна зупинити і обшукати. Тому що кидання якоря в міжнародних водах не є злочином згідно з Конвенцією (про морське право), навіть якщо це щось пошкоджує", – сказав він.

Сікорський зауважив, що російські військові кораблі і шпигунські судна "схоже, наносять на карту підводну інфраструктуру не лише в Балтійському, але і в Північному морі, тому те, що ми бачимо зараз, може бути лише прелюдією до гірших подій, які прийдуть".

"Ми звернулися до влади ЄС з проханням почати санкції проти екіпажів кораблів. Ми знаємо їхні імена, тому що вони заходили в європейські порти. Коли вони завдають шкоди, не зупиняються і не пояснюють свої дії, вони можуть бути внесені до індивідуальних санкційних списків. Це повинно діяти як стримуючий фактор від вчинення чогось подібного", – підсумував очільник польського МЗС.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

31 січня норвезька поліція заарештувала норвезьке судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.