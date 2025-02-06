Король Іспанії звернув увагу на закриття іспанської версії сайту Білого дому

Іспанський король Феліпе VI, який зазвичай утримується від коментування зовнішньої політики, висловив сподівання на те, що у США повернуть іспанськомовну версію сайту Білого дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Під час засідання ради Інституту Сервантеса – культурної установи, яка займається популяризацією іспанської у світі, – Феліпе VI наголосив на ролі іспанської мови в Сполучених Штатах.

За його словами, до 2050 року майже 100 мільйонів американців будуть говорити іспанською, тож у силу "демоскопічних і демографічних фактів" ця мова стане другою за поширеністю і політичним впливом у США.

Реклама:

Він назвав рішення вилучити іспанськомовну версію сайту Білого дому "вражаючим" і висловив сподівання, що цей крок "буде тимчасовим".

Як зазначає El Mundo, Трамп уже закривав офіційний сайт і соціальні мережі Білого дому іспанською мовою після першого вступу на посаду у 2017 році.

Іспанська мова, якою розмовляють до 500 мільйонів людей, є другою найпоширенішою рідною мовою у світі і третьою мовою, якою найчастіше користуються в інтернеті.

У самій Іспанії у 2023 році вперше провели засідання парламенту кількома мовами – окрім іспанської, спікери використовували каталонську, баскську та галісійську.