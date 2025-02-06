Король Испании обратил внимание на закрытие испанской версии сайта Белого дома

Испанский король Фелипе VI, который обычно воздерживается от комментирования внешней политики, выразил надежду на то, что в США вернут испаноязычную версию сайта Белого дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Во время заседания совета Института Сервантеса – культурного учреждения, которое занимается популяризацией испанского в мире, – Фелипе VI отметил роль испанского языка в Соединенных Штатах.

По его словам, к 2050 году почти 100 миллионов американцев будут говорить на испанском, поэтому в силу "демоскопических и демографических фактов" этот язык станет вторым по распространенности и политическому влиянию в США.

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Он назвал решение удалить испаноязычную версию сайта Белого дома "впечатляющим" и выразил надежду, что этот шаг "будет временным".

Как отмечает El Mundo, Трамп уже закрывал официальный сайт и социальные сети Белого дома на испанском языке после первого вступления в должность в 2017 году.

Испанский язык, на котором говорят до 500 миллионов человек, является вторым самым распространенным родным языком в мире и третьим языком, которым чаще всего пользуются в интернете.

В самой Испании в 2023 году впервые провели заседание парламента на нескольких языках – кроме испанского, спикеры использовали каталонский, баскский и галисийский.