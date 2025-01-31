У Нідерландах пояснили рішення розкрити особи підозрюваних у гучному пограбуванні музею

У Нідерландах пояснили рішення розкрити особи двох підозрюваних у викраденні румунських скарбів з музею Дренте в місті Ассен, зазначивши, що слідчі дали їм вибір – повідомити, де вони поділи скарби, чи опублікувати імена й фото для подальшого збору свідчень.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

В уряді пояснили доволі виняткове рішення поліції опублікувати незаблюрені фотографії та імена двох підозрюваних у пограбуванні музею.

"Поліція знає, що вони були всередині музею. Якщо вони не хочуть казати, де скарби – це один зі способів побачити, чи хтось ще з громадян бачив цих людей", – зазначив міністр юстиції та безпеки Ван Веель.

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Він також пояснив публікацію фотографій "тиском часу" у розшуку викрадених скарбів.

"Якщо їх вже везуть за кордон, ще кудись чи туди, де їх знищать – кожна секунда має значення", – заявив він.

Водночас Ван Веель заперечив, що дані оприлюднили під тиском Румунії, якій належать артефакти.

Нагадаємо, вранці 25 січня група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

За час розслідування затримали трьох підозрюваних.

У Румунії у звʼязку з інцидентом створили урядову комісію для аналізу ситуації та покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.