Во французском Бордо нашли девять саркофагов возрастом более 1000 лет

В южном французском городе Бордо во время археологических исследований обнаружили девять саркофагов, которым может быть около 1300 лет.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Саркофаги нашли во время археологических исследований, заказанных мэрией города в связи с запланированной реконструкцией и озеленением площади Ренодель.

По предварительным выводам, саркофаги относятся к эпохе Меровингов и были захоронены в период с V до VIII века нашей эры.

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Кроме них, нашли еще под 30 захоронений более поздних периодов – от XI до XVII века.

Emilie Léget / Bordeaux Métropole

"В Средневековье кладбища располагали возле церквей, поэтому это вполне нормальные, "классические" находки. Мы ожидали их, поскольку рядом церковь Святого Креста. Однако мы не знали, как далеко была граница кладбища", – комментирует руководитель археологических поисков Камиль Ванов.

В последующие недели археологические поиски усилятся, поэтому возможны новые открытия.

С весны место раскопок хотят обустроить так, чтобы горожане могли приходить туда на экскурсии и воочию увидеть масштабы находки.

Напомним, Нидерланды продолжают разыскивать похищенные дакийские сокровища – собственность Румынии, которые были в нидерландском музее на временной экспозиции.

В прошлом году Нидерланды вернули Украине восемь археологических артефактов, которые оказались незаконно вывезенными с украинской территории.