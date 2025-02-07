ЗМІ: союзники по НАТО обговорили відправку військ до Гренландії на тлі погроз Трампа

Країни НАТО обговорили розгортання військ у Гренландії у відповідь на наміри президента США Дональда Трампа взяти контроль над островом.

Про це повідомили дипломатичні джерела The Telegraph, передає "Європейська правда".

Німеччина була серед низки європейських союзників, які проводили неформальні переговори про те, "що робитимуть війська НАТО", якщо президент США виконає свої погрози.

Участь Берліна в таємних переговорах викликала критику з боку деяких найпалкіших прихильників Києва в НАТО, враховуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца розглядати питання про розгортання військ в Україні.

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Зауваження Трампа викликали розбіжності серед європейських країн щодо того, як реагувати, не викликаючи трансатлантичної кризи.

Олаф Шольц був найголоснішим європейським критиком Трампа щодо Гренландії, заявивши, що "кордони не повинні пересуватися силою", адресуючи свої слова англійською мовою "тим, кого це може стосуватися".

Але Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Данії, закликала союзників не відповідати президенту США, щоб уникнути загострення нинішньої напруженості.

Франція і Німеччина відкрито виступають за відправку європейських військ на допомогу американцям, які вже перебувають на острові.

Але деякі європейські лідери запропонували дати більш рішучу "відсіч" цим намірам президента США.

Під час дискусій у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі країни-члени обмірковували, чи можна застосувати статтю 5, яка передбачає, що військовий напад на одного союзника вважається нападом на всіх, якщо пан Трамп таки санкціонує вторгнення до Гренландії.

Однак ця можливість була швидко виключена, оскільки вона вимагала б одностайної підтримки 32 країн-членів НАТО, включно зі Сполученими Штатами.

Стаття 4 Договору, яка дозволяє національній столиці розпочати надзвичайні консультації, якщо "територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці" загрожує небезпека, розглядалася як більш підходящий захід.

Цей захід часто розглядається в контексті Туреччини і Греції як найкращий можливий механізм подолання напруженості у відносинах між союзниками.

Переговори про використання договорів НАТО для вирішення "гренландського питання" не виносилися на розгляд Північноатлантичної ради, головного органу НАТО, що приймає політичні рішення, в якому США мають місце.

Третій варіант, який зараз обговорюється, полягає у використанні військ НАТО для усунення прогалин у безпеці в Арктиці, що викликає занепокоєння президента США.

Танення льодовикових шапок у цьому регіоні створює нові судноплавні маршрути і відкриває доступ до рідкоземельних матеріалів, які прагнуть контролювати Росія і Китай.

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, спробував розрядити ситуацію з погрозами Трампа, запропонувавши альянсу посилити свою присутність в Арктиці.

"Абсолютно ясно, що Трамп має рацію, коли йдеться про Крайню Північ, що ми повинні робити більше", – заявив Рютте на початку цього тижня.