Шольц засудив заяви Трампа про Гренландію: кордони мають бути непорушними

Німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував заяви новообраного американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії та акцентував, що принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну.

Про це з посиланням на його слова пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що про це Шольц говорив у середу, 8 січня, з низкою європейських глав держав і урядів та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Зазначається, що він застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв Трампа щодо Гренландії.

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"Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну – незалежно від того, чи розташована вона на схід від нас, чи на захід", – сказав німецький канцлер.

Шольц акцентував, що кожна держава "повинна дотримуватися цього, незалежно від того, чи це маленька країна, чи дуже потужна держава".

Зазначимо, цього ж дня речник німецького уряду заявив, що в Німеччині взяли до відома заяви Трампа щодо Гренландії та Канади, але водночас наголосили на дотриманні принципу щодо неприпустимості силової зміни кордонів.

У вівторок, 7 січня, Трамп відмовився виключити можливість використання військових або економічних заходів для взяття під контроль Панамського каналу і Гренландії, а також озвучив ідею перетворення Канади на американський штат.

На це відреагували також у Норвегії, Франції та Данії.