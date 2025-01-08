Шольц засудив заяви Трампа про Гренландію: кордони мають бути непорушними
Німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував заяви новообраного американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії та акцентував, що принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну.
Про це з посиланням на його слова пише Spiegel, передає "Європейська правда".
Журналісти розповіли, що про це Шольц говорив у середу, 8 січня, з низкою європейських глав держав і урядів та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Зазначається, що він застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв Трампа щодо Гренландії.
"Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну – незалежно від того, чи розташована вона на схід від нас, чи на захід", – сказав німецький канцлер.
Шольц акцентував, що кожна держава "повинна дотримуватися цього, незалежно від того, чи це маленька країна, чи дуже потужна держава".
Зазначимо, цього ж дня речник німецького уряду заявив, що в Німеччині взяли до відома заяви Трампа щодо Гренландії та Канади, але водночас наголосили на дотриманні принципу щодо неприпустимості силової зміни кордонів.
У вівторок, 7 січня, Трамп відмовився виключити можливість використання військових або економічних заходів для взяття під контроль Панамського каналу і Гренландії, а також озвучив ідею перетворення Канади на американський штат.