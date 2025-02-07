СМИ: союзники по НАТО обсудили отправку войск в Гренландию на фоне угроз Трампа

Страны НАТО обсудили развертывание войск в Гренландии в ответ на намерения президента США Дональда Трампа взять контроль над островом.

Об этом сообщили дипломатические источники The Telegraph, передает "Европейская правда".

Германия была среди ряда европейских союзников, которые проводили неформальные переговоры о том, "что будут делать войска НАТО", если президент США выполнит свои угрозы.

Участие Берлина в тайных переговорах вызвало критику со стороны некоторых самых ярых сторонников Киева в НАТО, учитывая отказ канцлера Германии Олафа Шольца рассматривать вопрос о развертывании войск в Украине.

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Замечания Трампа вызвали разногласия среди европейских стран относительно того, как реагировать, не вызывая трансатлантического кризиса.

Олаф Шольц был самым громким европейским критиком Трампа в отношении Гренландии, заявив, что "границы не должны передвигаться силой", адресуя свои слова на английском языке "тем, кого это может касаться".

Но Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, призвала союзников не отвечать президенту США, чтобы избежать обострения нынешней напряженности.

Франция и Германия открыто выступают за отправку европейских войск на помощь американцам, которые уже находятся на острове.

Но некоторые европейские лидеры предложили дать более решительный "отпор" этим намерениям президента США.

Во время дискуссий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе страны-члены обдумывали, можно ли применить статью 5, которая предусматривает, что военное нападение на одного союзника считается нападением на всех, если господин Трамп таки санкционирует вторжение в Гренландию.

Однако эта возможность была быстро исключена, поскольку она требовала бы единодушной поддержки 32 стран-членов НАТО, включая Соединенные Штаты.

Статья 4 Договора, которая позволяет национальной столице начать чрезвычайные консультации, если "территориальной целостности, политической независимости или безопасности" угрожает опасность, рассматривалась как более подходящая мера.

Эта мера часто рассматривается в контексте Турции и Греции как наилучший возможный механизм преодоления напряженности в отношениях между союзниками.

Переговоры об использовании договоров НАТО для решения "гренландского вопроса" не выносились на рассмотрение Североатлантического совета, главного органа НАТО, принимающего политические решения, в котором США имеют место.

Третий вариант, который сейчас обсуждается, заключается в использовании войск НАТО для устранения пробелов в безопасности в Арктике, что вызывает беспокойство президента США.

Таяние ледниковых шапок в этом регионе создает новые судоходные маршруты и открывает доступ к редкоземельным материалам, которые стремятся контролировать Россия и Китай.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, попытался разрядить ситуацию с угрозами Трампа, предложив Альянсу усилить свое присутствие в Арктике.

"Совершенно ясно, что Трамп прав, когда речь идет о Крайнем Севере, что мы должны делать больше", – заявил Рютте в начале этой недели.