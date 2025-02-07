У Раді Європи очікують на підтримку спецтрибуналу щодо агресії РФ з боку США

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе вважає, що Сполучені Штати підтримають створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це він сказав в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

Берсе визнав, що "трибунал для Путіна" для твердої легітимності повинен мати широку підтримку, зокрема і держав "Групи семи".

Він зазначив, що нова адміністрація США поки що не надсилала негативних сигналів стосовно трибуналу, але її позиція стане зрозумілою під час подальших переговорів.

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"До цього часу ми мали дуже позитивні сигнали, тому що "Група семи", а також США повністю підтримують Реєстр збитків, усі дискусії щодо наступних елементів", – зазначив генсек РЄ.

"Спеціальний трибунал також є частиною всього контексту. Він є частиною тих зусиль, яких ми можемо докласти, щоб забезпечити, що зрештою відповідальність візьме гору", – додав він.

Також Берсе висловив сподівання, що "трибунал для Путіна" може бути запущений уже у 2025 році.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії. Але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Дивіться також повне інтервʼю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе "ЄвроПравді" (англійською мовою).