В Совете Европы ожидают поддержки спецтрибунала по агрессии РФ со стороны США

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе считает, что Соединенные Штаты поддержат создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом он сказал в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко.

Берсе признал, что "трибунал для Путина" для твердой легитимности должен иметь широкую поддержку, в том числе и государств "Группы семи".

Он отметил, что новая администрация США пока не посылала негативных сигналов относительно трибунала, но ее позиция станет понятной во время дальнейших переговоров.

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"До сих пор мы имели очень позитивные сигналы, потому что "Группа семи", а также США полностью поддерживают Реестр убытков, все дискуссии относительно следующих элементов", – отметил генсек СЕ.

"Специальный трибунал также является частью всего контекста. Он является частью тех усилий, которые мы можем приложить, чтобы обеспечить, что в конце концов ответственность возьмет верх", – добавил он.

Также Берсе выразил надежду, что "трибунал для Путина" может быть запущен уже в 2025 году.

Обсуждение относительно спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются с 2022 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который бы привлекал к ответственности за преступление агрессии. Но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Смотрите также полное интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе "ЕвроПравде" (на английском языке).