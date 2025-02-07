Азербайджан не сягнув межі для виключення з Ради Європи, триває діалог – генсек

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе вважає, що Азербайджан, на відміну від Росії, ще не пройшов точку неповернення для виходу з організації.

Про це він сказав в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

Берсе визнав, що нині Європа "перейшла у фазу, коли діє велика кількість розбіжних сил", хоча й зазначив, що покладається на діалог для пошуку спільних рішень для членів РЄ.

Водночас генсек зазначив, що з Росією діалог наразі вести неможливо.

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"Діалог можливий тоді, коли є певний рівень поваги до цінностей, навіть якщо є розбіжності. Росія, розв'язавши агресивну війну проти сусіда, зруйнувала всі цінності, демократію, верховенство права та права людини і показала, що не поважає нічого", – пояснив він.

Однак у випадку Азербайджану, який на початку 2024 року припинив участь у Парламентській асамблеї Ради Європи, "інша ситуація", вважає Берсе.

"З Азербайджаном в останні місяці було досить складно в плані міжурядової співпраці. Тому я відвідав Баку в листопаді минулого року, щоби спробувати перезапустити її, перезапустити всю роботу, яку ми можемо зробити, разом з моніторингом і всіма елементами", – розповів генсек Ради Європи.

Нагадаємо, ПАРЄ на січневій сесії 2024 року відмовилось підтверджувати повноваження азербайджанської делегації через ситуацію з правами людини та відмову країни допустити спостерігачів Асамблеї на вибори президента.

У відповідь Азербайджан оголосив про вихід з ПАРЄ, а пізніше – пішов на подальшу конфронтацію з Радою Європи (деталі – у статті "Європа втрачає Азербайджан").

Дивіться також повне інтервʼю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе "ЄвроПравді" (англійською мовою).