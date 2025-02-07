Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе считает, что Азербайджан, в отличие от России, еще не прошел точку невозврата для выхода из организации.

Об этом он сказал в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко.

Берсе признал, что сейчас Европа "перешла в фазу, когда действует большое количество расходящихся сил", хотя и отметил, что полагается на диалог для поиска общих решений для членов СЕ.

В то же время генсек отметил, что с Россией диалог пока вести невозможно.

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"Диалог возможен тогда, когда есть определенный уровень уважения к ценностям, даже если есть разногласия. Россия, развязав агрессивную войну против соседа, разрушила все ценности, демократию, верховенство права и права человека и показала, что не уважает ничего", – пояснил он.

Однако в случае Азербайджана, который в начале 2024 года прекратил участие в Парламентской ассамблее Совета Европы, "другая ситуация", считает Берсе.

"С Азербайджаном в последние месяцы было довольно сложно в плане межправительственного сотрудничества. Поэтому я посетил Баку в ноябре прошлого года, чтобы попытаться перезапустить его, перезапустить всю работу, которую мы можем сделать, вместе с мониторингом и всеми элементами", – рассказал генсек Совета Европы.

Напомним, ПАСЕ на январской сессии 2024 года отказалось подтверждать полномочия азербайджанской делегации из-за ситуации с правами человека и отказа страны допустить наблюдателей Ассамблеи на выборы президента.

В ответ Азербайджан объявил о выходе из ПАСЕ, а позже – пошел на дальнейшую конфронтацию с Советом Европы (детали – в статье "Европа теряет Азербайджан").

Смотрите также полное интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе "ЕвроПравде" (на английском языке).