Грузия нарушила обещание Совету Европы исправить скандальный закон об "иноагентах"

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил обеспокоенность в связи с решением правительства Грузии отказаться от корректировки скандального закона об "иностранном влиянии".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Там отметили, что генсек СЕ Ален Берсе 3 февраля поговорил по телефону с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе относительно работы совместной рабочей группы, направленной на внесение изменений в закон об "иноагентах".

Решение о создании группы стороны приняли по взаимному согласию во время визита генсека Совета Европы в Грузию в декабре 2024 года.

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Во время звонка грузинский премьер заявил, что "в силу изменившихся обстоятельств" его правительство больше не желает участвовать в совместной рабочей группе или вносить поправки в закон об "иноагентах".

"Генеральный секретарь с большим сожалением отметил решение грузинских властей. Он также подтвердил свою обеспокоенность состоянием верховенства права и прав человека в Грузии, а также поляризацией ее политического ландшафта", – отметили в пресс-службе Совета Европы.

В прошлом году парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" – российский аналог закона об "иноагентах" – на фоне многотысячных протестов, критики оппозиции и международных партнеров.

Лидеры ЕС констатировали, что принятие закона об "иноагентах" фактически останавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Теперь же грузинские власти заявили, что намерены заменить скандальный закон об "иноагентах", принятый в прошлом году, "прямой копией" нынешней редакции американского закона FARA.