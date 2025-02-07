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Європарламент направив своїх спостерігачів на вибори в Косові

Новини — П'ятниця, 7 лютого 2025, 19:57 — Олег Павлюк

До частково визнаного Косова в пʼятницю, 7 лютого, прибула група депутатів Європейського парламенту, які спостерігатимуть за парламентськими виборами в країні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Politika.

Делегація із шести депутатів Європарламенту на чолі з португальською соціалісткою Мартою Темідо прибула до Косова в п'ятницю.

Місія зі спостереження за виборами залишиться в Косові до вівторка, 11 лютого, і буде оцінювати, чи проводяться парламентські вибори відповідно до національного законодавства Косова і міжнародних стандартів.

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Делегація Європарламенту доповнює більшу місію ЄС, яку очолює французька депутатка Наталі Лузьо. До її складу входять 100 технічних спостерігачів, які вже кілька тижнів перебувають у Косові для збору інформації про виборчий процес.

Євросоюз направляв спостерігачів на всі вибори в Косові за останнє десятиліття, включно з муніципальними виборами 2021 року, які були відзначені бойкотом на півночі країни з боку сербської меншини.

Парламентські вибори в Косові 9 лютого стануть першими черговими виборами в частково визнаній країні з моменту проголошення нею незалежності у 2008 році.

Тоді як прем'єр-міністр Альбін Курті прагне переобратися на другий термін, його уряд критикують через закриття сербських установ на півночі Косова, які, як стверджує Приштина, контролює Сербія.

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Косово Європарламент
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