Европарламент направил своих наблюдателей на выборы в Косово

В частично признанный Косово в пятницу, 7 февраля, прибыла группа депутатов Европейского парламента, которые будут наблюдать за парламентскими выборами в стране.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Politika.

Делегация из шести депутатов Европарламента во главе с португальской социалисткой Мартой Темидо прибыла в Косово в пятницу.

Миссия по наблюдению за выборами останется в Косово до вторника, 11 февраля, и будет оценивать, проводятся ли парламентские выборы в соответствии с национальным законодательством Косово и международными стандартами.

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Делегация Европарламента дополняет большую миссию ЕС, которую возглавляет французский депутат Натали Лузьо. В ее состав входят 100 технических наблюдателей, которые уже несколько недель находятся в Косово для сбора информации об избирательном процессе.

Евросоюз направлял наблюдателей на все выборы в Косово за последнее десятилетие, включая муниципальные выборы 2021 года, которые были отмечены бойкотом на севере страны со стороны сербского меньшинства.

Парламентские выборы в Косово 9 февраля станут первыми очередными выборами в частично признанной стране с момента провозглашения ею независимости в 2008 году.

Тогда как премьер-министр Альбин Курти стремится переизбраться на второй срок, его правительство критикуют из-за закрытия сербских учреждений на севере Косово, которые, как утверждает Приштина, контролирует Сербия.