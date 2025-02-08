Литва та Латвія відключилися від російської енергосистеми

Литва відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів.

Це підтвердив у суботу, 8 лютого, литовському мовнику LRT Рокас Масюліс, керівник компанії Litgrid, оператора литовської системи передачі електроенергії, пише "Європейська правда".

За словами Масюліса, окрім Литви, відключилася від російської ситеми також і Латвія.

"Все пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові", – розповів він.

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За його словами, відключення сталося раніше, але Литва була готова до нього.

"Вони (росіяни, – Ред.) повідомили нам, що готові, і запитали, чи можемо ми зробити все раніше. Ми були готові і зробили все методично", – сказав Масюліс.

За словами керівника компанії Litgrid, спершу відключили одну лінію, а потім через 10-15 хв іншу, а ще через такий же проміжок часу відключили й третю лінію. Приблизно через 30 хв Литва відключила й білоруську лінію.

Очікується, що всі країни Балтії будуть відключені від системи приблизно до 09:00.

Як відомо, угода про Балтійську енергосистему з Росією і Білоруссю (BRELL) формально закінчилася о 23:59 в п'ятницю, 7 лютого.

Після завершення відключення розпочнеться тестування ізольованої роботи енергосистеми. Воно триватиме приблизно до другої половини дня неділі, 9 лютого.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю досьогодні працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Як повідомлялося, у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та у Латвії.