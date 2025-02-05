У Литві кажуть про готовність до можливого саботажу під час синхронізації енергосистеми з ЄС

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцксас заявив, що країна готова до можливого саботажу під час синхронізації з енергосистемою ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Цими вихідними країни Балтії мають намір відключитися від російської енергосистеми і синхронізуватися із Західною Європою.

"Усі можливі сценарії ретельно розглянуті – від технічних несправностей до саботажу, відключення великих генераторів, а також кібератак", – сказав Палуцксас на пресконференції в середу після засідання урядової комісії з синхронізації.

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За його словами, підготовлено алгоритми реагування на кібератаки, можливе пошкодження морського кабелю в Естонію або Литву, саботаж на електростанціях, атаки дронів та інші провокації.

"Усі ці ризики було змодельовано, проаналізовано їхні наслідки та вплив на енергосистему. Заходи безпеки посилено – це не термінові приготування останніх днів, а планомірна робота, яка ведеться вже два роки", – наголосив прем'єр.

Міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас запевнив, що "постачання електроенергії буде забезпечено безперебійно" і після синхронізації енергосистема країн Балтії стане як ніколи стійкою.

Водночас у Латвії та Естонії поширюють дезінформацію, викликаючи у населення побоювання щодо можливого відключення електрики. Однак, за словами прем'єр-міністра, литовське суспільство до неправдивих повідомлень стійке.

"Важко сказати, чому суспільство Латвії та Естонії більш сприйнятливе до таких інформаційних атак, але в Литві ми не спостерігаємо ажіотажного попиту на генератори або масових звернень до уряду", – зазначив глава кабміну.

У суботу, 8 лютого, приблизно о 9 ранку Литва, Латвія та Естонія відключаться від російської енергосистеми (IPS/UPS). Потім протягом доби пройде тестовий період роботи в ізольованому режимі, після чого країни не повернуться в стару систему – вже в неділю, близько полудня, їхні енергомережі почнуть синхронну роботу з континентальною Європою.

Нещодавно в Латвії, Литві та Естонії заявили, що до відключення країн від російської енергосистеми і підключення до системи Західної Європи все готово.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.