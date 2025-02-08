Литва и Латвия отключились от российской энергосистемы

Литва отключилась от российской электроэнергетической системы советских времен.

Это подтвердил в субботу, 8 февраля, литовскому вещателю LRT Рокас Масюлис, руководитель компании Litgrid, оператора литовской системы передачи электроэнергии, пишет "Европейская правда".

По словам Масюлиса, кроме Литвы, отключилась от российской ситемы также и Латвия.

"Все прошло по плану, по графику. Мы подписали протокол с россиянами о том, как все должно быть отключено. Я бы даже сказал, что за несколько минут до этого россияне сами связались с нами и сообщили, что они готовы", – рассказал он.

Реклама:

По его словам, отключение произошло раньше, но Литва была готова к нему.

"Они (россияне, – Ред.) сообщили нам, что готовы, и спросили, можем ли мы сделать все раньше. Мы были готовы и сделали все методично", – сказал Масюлис.

По словам руководителя компании Litgrid, сначала отключили одну линию, а затем через 10-15 мин другую, а еще через такой же промежуток времени отключили и третью линию. Примерно через 30 мин Литва отключила и белорусскую линию.

Ожидается, что все страны Балтии будут отключены от системы примерно до 09:00.

Как известно, соглашение о Балтийской энергосистеме с Россией и Беларусью (BRELL) формально закончилось в 23:59 в пятницу, 7 февраля.

После завершения отключения начнется тестирование изолированной работы энергосистемы. Оно продлится примерно до второй половины дня воскресенья, 9 февраля.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Как сообщалось, в Литве готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также к провокациям, инспирированных Кремлем, готовы в Эстонии и в Латвии.