У Латвії готуються до провокацій у звʼязку з відключенням від енергосистеми РФ

Латвія, як і інші країни Балтії, повністю готова до відключення від російської енергосистеми та синхронізації з європейською, але готується до можливих провокацій.

Про це журналістам у середу, 5 лютого, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Латвійський президент зазначив, що країна готова до відключення від енергосистеми Росії, але "ми не можемо виключити якусь провокацію".

"Тому латвійські та іноземні органи безпеки перебувають у стані підвищеної готовності. Всі наші органи влади і компанії, відповідальні за постачання електроенергії, перебувають у стані підвищеної готовності", – додав він.

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Рінкевичс наголосив, що розуміє занепокоєння жителів Латвії та бізнесу у звʼязку з підключенням до європейської енергосистеми, але додав, що це – важливий крок для енергетичної незалежності країни.

"Хоча ми все ще можемо очікувати дезінформаційних кампаній, які час від часу відбуваються, а також інших неприємних і, можливо, провокаційних кроків, я думаю, що в цілому те, що ми робимо, що ми зміцнюємо нашу енергетичну незалежність і підключаємося до електромережі ЄС, є дуже важливим", – підсумував президент.

У суботу, 8 лютого, приблизно о 9 ранку Литва, Латвія та Естонія відключаться від російської енергосистеми (IPS/UPS). Потім протягом доби пройде тестовий період роботи в ізольованому режимі, після чого країни не повернуться в стару систему – вже в неділю, близько полудня, їхні енергомережі почнуть синхронну роботу з континентальною Європою.

Нещодавно в Латвії, Литві та Естонії заявили, що до відключення країн від російської енергосистеми і підключення до системи Західної Європи все готово.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.