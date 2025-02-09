У Косові проходять парламентські вибори

Виборчі дільниці відкрилися в частково визнаному Косові в неділю для голосування на парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Прем'єр Альбін Курті, лівий і албанський націоналіст, прийшов до влади в маленькій балканській країні в 2021 році, коли коаліція, очолювана його партією Vetevendosje, отримала понад 50% голосів і забезпечила собі більшість у сім місць у 120-місцевому парламенті.

Політологи кажуть, що його популярність зросла завдяки крокам, спрямованим на розширення урядового контролю на півночі Косова, де більшість населення становлять етнічні серби. Але критики кажуть, що він не зміг досягти успіхів у сфері освіти і охорони здоров'я, а його політика віддалила Косово від його традиційних союзників – Європейського Союзу і Сполучених Штатів.

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"Настав новий день. Я дякую всім громадянам, які вже проголосували, і закликаю кожного громадянина проголосувати", – сказав Курті після того, як віддав свій голос.

ЄС наклав економічні обмеження на країну в 2023 році за її роль у розпалюванні напруженості у відносинах з етнічними сербами, скоротивши фінансування щонайменше на 150 мільйонів євро.

Якщо партія Курті отримає менше 50% голосів, це може призвести до коаліційних переговорів після виборів.

"Косово потребує змін. Йому потрібен розвиток і, перш за все, потрібно налагодити і розвивати відносини зі Сполученими Штатами та іншими західними (європейськими) друзями", – сказав 50-річний Ілір Фетаху, який голосував у столиці Приштині.

Серед опозиційних партій – правоцентристська Демократична ліга Косова, яка виступає за відновлення відносин зі Сполученими Штатами і ЄС та вступ до НАТО, а також Демократична партія Косова, також правоцентристська, заснована колишніми бойовиками Визвольної армії Косова.

"Я налаштований оптимістично. Це була довга кампанія", – сказав Бедрі Хамза, кандидат на посаду прем'єр-міністра від Демократичної партії Косова.

У Косові зареєстровано майже два мільйони виборців. Голосування розпочалося о 7 ранку і завершиться о 19:00. Очікується, що незабаром будуть проведені екзит-поли, а результати стануть відомі пізно ввечері.

Курті каже, що його політика на півночі, яка включає зменшення автономії сербів, що живуть у Косові, допомагає об'єднати етнічних сербів і албанців в рамках однієї системи управління. Але його риторика непокоїть політиків-центристів.

"Коли у вас поганий сусід, ви повинні тримати свій бойовий дух високим, а гвинтівку зарядженою", – сказав він у своїй передвиборчій промові поблизу сербського кордону на цьому тижні.

Уряд Курті досягнув певних успіхів. Безробіття скоротилося з 30% до близько 10%, мінімальна заробітна плата зросла, а минулого року економіка зростала швидше, ніж у середньому на Західних Балканах.

"Для нас ніколи не було краще, ніж зараз (з цим урядом). Я сподіваюся, що таких хороших днів буде більше", – сказав 44-річний Кумріє Прекай, який голосував у Приштині.

Виборча кампанія була гострою. Колегія з виборчих скарг та апеляцій, яка відстежує скарги партій та кандидатів, виписала партіям понад 650 000 євро штрафів у цьому виборчому сезоні, що втричі більше, ніж у 2021 році, свідчать дані неурядової організації "Демократія в дії".

Парламентські вибори в Косові є першими черговими виборами в частково визнаній країні з моменту проголошення нею незалежності у 2008 році.

Тоді як прем'єр-міністр Альбін Курті прагне переобратися на другий термін, його уряд критикують через закриття сербських установ на півночі Косова, які, як стверджує Приштина, контролює Сербія.