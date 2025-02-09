В Косово проходят парламентские выборы

Избирательные участки открылись в частично признанном Косово в воскресенье для голосования на парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Премьер Альбин Курти, левый и албанский националист, пришел к власти в маленькой балканской стране в 2021 году, когда коалиция, возглавляемая его партией Vetevendosje, получила более 50% голосов и обеспечила себе большинство в семь мест в 120-местном парламенте.

Политологи говорят, что его популярность выросла благодаря шагам, направленным на расширение правительственного контроля на севере Косово, где большинство населения составляют этнические сербы. Но критики говорят, что он не смог достичь успехов в сфере образования и здравоохранения, а его политика отдалила Косово от его традиционных союзников – Европейского Союза и Соединенных Штатов.

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"Наступил новый день. Я благодарю всех граждан, которые уже проголосовали, и призываю каждого гражданина проголосовать", – сказал Курти после того, как отдал свой голос.

ЕС наложил экономические ограничения на страну в 2023 году за ее роль в разжигании напряженности в отношениях с этническими сербами, сократив финансирование минимум на 150 миллионов евро.

Если партия Курти получит менее 50% голосов, это может привести к коалиционным переговорам после выборов.

"Косово нуждается в изменениях. Ему нужно развитие и, прежде всего, нужно наладить и развивать отношения с Соединенными Штатами и другими западными (европейскими) друзьями", – сказал 50-летний Илир Фетаху, который голосовал в столице Приштине.

Среди оппозиционных партий – правоцентристская Демократическая лига Косово, которая выступает за восстановление отношений с Соединенными Штатами и ЕС и вступление в НАТО, а также Демократическая партия Косово, также правоцентристская, основанная бывшими боевиками Освободительной армии Косово.

"Я настроен оптимистично. Это была долгая кампания", – сказал Бедри Хамза, кандидат на пост премьер-министра от Демократической партии Косово.

В Косово зарегистрировано почти два миллиона избирателей. Голосование началось в 7 утра и завершится в 19:00. Ожидается, что вскоре будут проведены экзит-полы, а результаты станут известны поздно вечером.

Курти говорит, что его политика на севере, которая включает уменьшение автономии сербов, живущих в Косово, помогает объединить этнических сербов и албанцев в рамках одной системы управления. Но его риторика беспокоит политиков-центристов.

"Когда у вас плохой сосед, вы должны держать свой боевой дух высоким, а винтовку заряженной", – сказал он в своей предвыборной речи вблизи сербской границы на этой неделе.

Правительство Курти достигло определенных успехов. Безработица сократилась с 30% до около 10%, минимальная заработная плата выросла, а в прошлом году экономика росла быстрее, чем в среднем на Западных Балканах.

"Для нас никогда не было лучше, чем сейчас (с этим правительством). Я надеюсь, что таких хороших дней будет больше", – сказал 44-летний Кумрие Прекай, который голосовал в Приштине.

Избирательная кампания была острой. Коллегия по избирательным жалобам и апелляциям, которая отслеживает жалобы партий и кандидатов, выписала партиям более 650 000 евро штрафов в этом избирательном сезоне, что втрое больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные неправительственной организации "Демократия в действии".

Парламентские выборы в Косово являются первыми очередными выборами в частично признанной стране с момента провозглашения ею независимости в 2008 году.

Тогда как премьер-министр Альбин Курти стремится переизбраться на второй срок, его правительство критикуют из-за закрытия сербских учреждений на севере Косово, которые, как утверждает Приштина, контролирует Сербия.