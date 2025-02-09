Радник Трампа не думає, що у того є плани щодо вторгнення у Канаду

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що він вважає, що президент не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду".

Про це він сказав телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Його слова прозвучали після численних повідомлень про те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив на закритій зустрічі бізнес-лідерів, що адміністрація Трампа "продовжує говорити про те, щоб поглинути нас і зробити 51-м штатом".

Волц зазначив, що багато канадців були б не проти приєднатися до США.

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"Я не думаю, що є якісь плани по вторгненню у Канаду, але багатьом канадцям подобається те, що ми маємо у Сполучених Штатах", – сказав він у відповідь на питання про можливі наміри Трампа щодо вторгнення у Канаду.

Волц також додав, що багатьом канадцям "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного правління Трюдо".

"Насправді, те, що ви бачите, є підтвердженням американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики аж до Панамського каналу", – сказав Волц, додавши, що "це те, що ми хочемо зробити".

"І це те, про що ми говоримо, від Гренландії, безпеки в Арктиці до повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів. Америка занадто довго уникала нашої власної півкулі – де у нас є енергія, продовольство і найважливіші мінерали – і ви бачите підтвердження лідерства президента Трампа".

Після свого обрання в листопаді Трамп неодноразово заявляв, що Канада може уникнути тарифів, ставши "51-м американським штатом".

1 лютого президент США підписав указ про запровадження 25%-вих тарифів на більшість товарів, які Канада та Мексика продають до США. Уряд Трюдо у відповідь пообіцяв ввести аналогічні мита.

Пізніше обидві країни домовилися про відтермінування тарифів на 30 днів.