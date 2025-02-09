Советник Трампа не думает, что у того есть планы по вторжению в Канаду

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что он считает, что президент не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Об этом он сказал телеканалу NBC News, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали после многочисленных сообщений о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на закрытой встрече бизнес-лидеров, что администрация Трампа "продолжает говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом".

Волц отметил, что многие канадцы были бы не против присоединиться к США.

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"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах", – сказал он в ответ на вопрос о возможных намерениях Трампа о вторжении в Канаду.

Волц также добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала", – сказал Волц, добавив, что „это то, что мы хотим сделать".

"И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария – где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы – и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа".

После своего избрания в ноябре Трамп неоднократно заявлял, что Канада может избежать тарифов, став "51-м американским штатом".

1 февраля президент США подписал указ о введении 25%-ных тарифов на большинство товаров, которые Канада и Мексика продают в США. Правительство Трюдо в ответ пообещало ввести аналогичные пошлины.

Позже обе страны договорились об отсрочке тарифов на 30 дней.