Головний суперник Орбана заявив, що не хоче бачити Угорщину "спільною колонією РФ і США"

Головний політичний супеник прем’єр-міністра Угорщини, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після реакції Орбана на сварку президентів США і України заявив, що не хоче бачити Угорщину "першою спільною російсько-американською колонією".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex.

Мадяр висловив незгоду з позицією Віктора Орбана, який після публічної сварки Дональда Трампа і Володимира Зеленського підтримав Трампа.

"Ми можемо вивчити багато уроків з історії (...) Угорщина може бути вільною країною лише тоді, коли є сильною. Вона може бути справді суверенною і демократичною тоді, коли має патріотичних лідерів, коли не продається, коли її не грабують. А після вчорашніх подій це ще важливі", – заявив Мадяр у своєму виступі в місті Дюла у рамках весняного туру країною.

"М не хочемо бути першою спільною російсько-американською кологією. Це не те, за що боролися наші пращури у 1848 році і у 1956 році", – наголосив він.

На події у Вашингтоні відреагував і опозиційний політик Ференц Дюрчань, заявивши, що Трамп "показав себе справжнього".

"Трамп поводився з лдіером народу, представником народу, що бореться за своє виживання через те, що на них напала держава-вбивця, негідно, не по-людяному й принизливо. Президент Трамп діяв як втілення людського зла", – заявив він.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також стало відомо, що він обіцяє заблокувати спільну заяву саміту ЄС на підтримку України.