Главный соперник Орбана заявил, что не хочет видеть Венгрию "совместной колонией РФ и США"

Главный политический супеник премьер-министра Венгрии, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после реакции Орбана на ссору президентов США и Украины заявил, что не хочет видеть Венгрию "первой совместной российско-американской колонией".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Telex.

Мадьяр выразил несогласие с позицией Виктора Орбана, который после публичной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского поддержал Трампа.

"Мы можем выучить много уроков из истории (...) Венгрия может быть свободной страной только тогда, когда является сильной. Она может быть действительно суверенной и демократической тогда, когда имеет патриотических лидеров, когда не продается, когда ее не грабят. А после вчерашних событий это еще важнее", – заявил Мадьяр в своем выступлении в городе Дюла в рамках весеннего тура по стране.

"Мы не хотим быть первой совместной российско-американской кологией. Это не то, за что боролись наши предки в 1848 году и в 1956 году", – подчеркнул он.

На события в Вашингтоне отреагировал и оппозиционный политик Ференц Дюрчань, заявив, что Трамп "показал себя настоящего".

"Трамп вел себя с лидером народа, представителем народа, борющегося за свое выживание из-за того, что на них напало государство-убийца, недостойно, не по-человечески и унизительно. Президент Трамп действовал как воплощение человеческого зла", – заявил он.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его спора с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Также стало известно, что он обещает заблокировать совместное заявление саммита ЕС в поддержку Украины.