Генсек НАТО рассказал о разговоре с Зеленским после скандальной встречи в Белом доме

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для обеспечения устойчивого мира в Украине нужна совместная работа США, Украины и Европы и надеется на примирение Зеленского и Трампа после ссоры в Белом доме.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводят BBC i AFP.

Марк Рютте сказал, что уже дважды имел телефонный разговор с Зеленским за время после встречи украинского президента с Трампом, которая закончилась скандалом.

"Я сказал ему, что мы должны держаться вместе – США, Украина и Европа – чтобы обеспечить длительный мир для Украины", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что не может раскрыть много деталей разговора, но вспомнил, что "стоит уважать" то, что Дональд Трамп уже сделал для Украины.

В частности Рютте напомнил, что при первой каденции Трампа США разрешили продажу Украине ПТРК Javelin, которые впоследствии сыграли важную роль в сдерживании российской армии на первых этапах полномасштабной войны в феврале 2022 года.

"Мы действительно должны отдать должное Трампу", – отметил генсек.

Рютте сказал, что Владимиру Зеленскому следует найти пути к тому, чтобы наладить отношения с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после ссоры с Зеленским, что тот якобы хочет продолжать войну, а правитель России Владимир Путин готов к миру.

Зеленский заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в спор. Впоследствии он дополнительно объяснил свою позицию и подчеркнул, что не может согласиться на перемирие без гарантий для Украины.

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