Посол ЄС: Співпраця України і Євросоюзу щодо критичної сировини продовжиться, як і раніше

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передбачає, що співпраця між Україною і ЄС щодо корисних копалин на тлі подій довкола "угоди про надра" із США продовжиться без особливих змін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу".

Матернову запитали, чи варто очікувати активізації співпраці між Києвом і Євросоюзом у питанні корисних копалин після зриву підписання рамкової угоди про надра із США.

"У нас з 2021 року є меморандум, ми надали на цій підставі багато технічної допомоги, ми взаємодіяли з українськими органами влади, допомагаючи уточнювати мапу покладів корисних копалин. І, думаю, ми продовжимо разом працювати над цим. Але, чесно кажучи, не думаю, що у поточній ситуації це є найпершим пріоритетом для ЄС", – зазначила посол.

Вона продовжила, що зараз найперше завдання – посилення України перед потенційними переговорами, обговорення безпекових гарантій, та, окрім цього – масштабна робота у рамках євроінтеграції.

"Тож, думаю, (робота у рамках) меморандуму 2021 року продовжиться так, як і раніше. Це зараз не головний пріоритет", – додала посол.

Нагадаємо, прем’єр України Денис Шмигаль заявив, що угода про надра із США враховує домовленості, досягнуті раніше з Європейським Союзом у цій сфері.

Підписання рамкової угоди планувалося 28 лютого під час візиту Зеленського до США, проте зірвалося через сварку між Зеленським і Трампом.

У Білому домі кажуть, що Трамп все ще не виключає підписання угоди.