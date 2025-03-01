Посол ЕС: Сотрудничество Украины и Евросоюза по критическому сырью продолжится, как и раньше

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова предполагает, что сотрудничество между Украиной и ЕС по полезным ископаемым на фоне событий вокруг "соглашения о недрах" с США продолжится без особых изменений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "Укринформу".

Матернову спросили, стоит ли ожидать активизации сотрудничества между Киевом и Евросоюзом в вопросе полезных ископаемых после срыва подписания рамочного соглашения о недрах с США.

"У нас с 2021 года есть меморандум, мы предоставили на этом основании много технической помощи, мы взаимодействовали с украинскими органами власти, помогая уточнять карту залежей полезных ископаемых. И, думаю, мы продолжим вместе работать над этим. Но, честно говоря, не думаю, что в текущей ситуации это является первым приоритетом для ЕС", – отметила посол.

Она продолжила, что сейчас первая задача – усиление Украины перед потенциальными переговорами, обсуждение гарантий безопасности, и, кроме этого – масштабная работа в рамках евроинтеграции.

"Поэтому, думаю, (работа в рамках) меморандума 2021 года продолжится так, как и раньше. Это сейчас не главный приоритет", – добавила посол.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о недрах с США учитывает договоренности, достигнутые ранее с Европейским Союзом в этой сфере.

Подписание рамочного соглашения планировалось 28 февраля во время визита Зеленского в США, однако сорвалось из-за ссоры между Зеленским и Трампом.

В Белом доме говорят, что Трамп все еще не исключает подписания соглашения.