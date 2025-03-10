Президентка Молдови прибула з візитом в Париж на запрошення Макрона

Президентка Молдови Мая Санду прибула з дводенним робочим візитом у Париж на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це повідомила пресслужба Маї Санду, пише "Європейська правда".

Програмою візиту передбачена офіційна зустріч з Макроном, в ході якої будуть обговорені питання двостороннього співробітництва, підтримки Францією європейського шляху Молдови та безпеки на європейському континенті.

Санду також проведе зустрічі з представниками Національних зборів і Сенату Франції, Французького агентства розвитку та ЮНЕСКО, спрямовані на поглиблення відносин в економічній, освітній та культурній сферах.

Санду також візьме участь у молдовсько-французькому бізнес-форумі, організованому з метою стимулювання партнерства між компаніями двох країн і залучення нових інвестицій в Молдову.

У рамках візиту Санду вже зустрілася з членами молдовської громади у Франції, щоб обговорити ініціативи, спрямовані на підтримку діаспори.

Нагадаємо, Макрон у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

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