Президент Молдовы прибыла с визитом в Париж по приглашению Макрона

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с двухдневным рабочим визитом в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщила пресс-служба Санду, пишет "Европейская правда".

Программой визита предусмотрена официальная встреча с Макроном, в ходе которой будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Францией европейского пути Молдовы и безопасности на европейском континенте.

Санду также проведет встречи с представителями Национального собрания и Сената Франции, Французского агентства развития и ЮНЕСКО, направленные на углубление отношений в экономической, образовательной и культурной сферах.

Санду также примет участие в молдовско-французском бизнес-форуме, организованном с целью стимулирования партнерства между компаниями двух стран и привлечения новых инвестиций в Молдову.

В рамках визита Санду уже встретилась с членами молдовской общины во Франции, чтобы обсудить инициативы, направленные на поддержку диаспоры.

Напомним, Макрон в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

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